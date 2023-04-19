***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Soda,Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmesindeki çalışanlarımızın örgütlü olduğu Petrol İş Sendikası ile devam eden görüşmeler kapsamında yasal prosedür uyarınca, Petrol İş Sendikası tarafından 19 Nisan 2023 tarihi itibariyle grev kararı alınmış olup, grev uygulama tarihi 12 Mayıs 2023 olarak belirlenmiştir. Görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde, Petrol İş Sendikası tarafından belirlenen tarihte grev uygulaması başlayacaktır. Toplu iş sözleşmesi olağan süreci içerisinde görüşmeler halen devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140161BIST