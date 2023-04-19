***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2023 18:35
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Soda,Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmesindeki çalışanlarımızın örgütlü olduğu Petrol İş Sendikası ile devam eden görüşmeler kapsamında yasal prosedür uyarınca, Petrol İş Sendikası tarafından 19 Nisan 2023 tarihi itibariyle grev kararı alınmış olup, grev uygulama tarihi 12 Mayıs 2023 olarak belirlenmiştir. Görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde, Petrol İş Sendikası tarafından belirlenen tarihte grev uygulaması başlayacaktır. Toplu iş sözleşmesi olağan süreci içerisinde görüşmeler halen devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140161
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
18:0521,2902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
18:051.241,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -8,83
|Açılış
|: 1.241,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3972
|19,4046
|% 0,02
|
|Euro
|21,2744
|21,2902
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,0556
|24,1763
|% 0,10
|
|Frank
|21,5047
|21,6342
|% -0,23
|
|Riyal
|5,1564
|5,1823
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|-13,70
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-8,37
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.963
|9.150
|100,00
|
|Yarım
|4.377
|4.480
|49,00
|
|Çeyrek
|2.189
|2.247
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,72
|15,74
|0,03
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|-1,30
|