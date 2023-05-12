***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2023 30.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile tuz işletmelerinde, Petrol İş Sendikası ile yürütülmekte olan ve 01.01.2023-31.12.2024 dönemini kapsayan 20. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 11.05.2023 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150650BIST