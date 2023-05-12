***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2023 09:54
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2023 30.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile tuz işletmelerinde, Petrol İş Sendikası ile yürütülmekte olan ve 01.01.2023-31.12.2024 dönemini kapsayan 20. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 11.05.2023 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150650
BIST
11:134.840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -8,41
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.821
11:1319,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0426
|Açılış
|: 21,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
11:1321,5130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1494
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,6841
En Düşük
21,3407
11:131.264,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,50
|Açılış
|: 1.264,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler11:10
|AVHOL
|25,54
|25.268.050
|% 9,99
|
|EDATA
|19,55
|9.002.738
|% 9,04
|
|CCOLA
|296,50
|244.030.082
|% 8,81
|
|ALFAS
|285,90
|293.930.610
|% 6,92
|
|PKART
|20,26
|3.346.536
|% 6,63
|
|ARSAN
|6,48
|3.445.390
|% -10,00
|
|KUVVA
|33,40
|50.100
|% -7,22
|
|UZERB
|157,20
|128.590
|% -6,87
|
|CUSAN
|14,87
|21.114.527
|% -6,36
|
|BOBET
|18,96
|42.414.679
|% -4,63
|
|ISCTR
|14,45
|2.581.387.184
|% 2,48
|
|THYAO
|134,40
|2.424.827.416
|% -1,39
|
|KCHOL
|97,20
|1.928.972.162
|% 0,62
|
|YKBNK
|11,95
|1.485.786.183
|% 3,64
|
|TUPRS
|72,05
|1.309.219.785
|% 0,77
|
|ISCTR
|14,45
|2.581.387.184
|% 2,48
|
|YKBNK
|11,95
|1.485.786.183
|% 3,64
|
|EKGYO
|5,94
|455.220.428
|% 0,17
|
|SKBNK
|2,45
|156.571.131
|% 0,41
|
|TSKB
|4,41
|272.944.610
|% -2,22
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5912
|19,6014
|% 0,28
|
|Euro
|21,5006
|21,5993
|% 1,10
|
|Sterlin
|24,4504
|24,5730
|% 0,28
|
|Frank
|21,8656
|21,9973
|% 0,42
|
|Riyal
|5,2082
|5,2343
|% 0,23
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|-5,93
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.265
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.637
|4.795
|-69,00
|
|Çeyrek
|2.311
|2.383
|-42,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|15,09
|15,10
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-0,37
|