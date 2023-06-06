***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2018 yılında "yeni SAP platformuna geçişte dünyanın en kapsamlı projesi" ile başlamış olduğu dijital dönüşüm hamlesiyle, geniş bir coğrafyaya yayılmış operasyonlarını bütünsel dijitalleşme ve operasyonel mükemmeliyet hamleleriyle yöneten ve Türkiye'de blockchain teknolojisiyle dış ticaret işlemi gerçekleştiren ilk şirket olan Şişecam'ın, dönüşüm ve dijitalleşme odaklı çalışmalarının farklı yetenek ve perspektiflerle geliştirilmesi ve bu kapsamda inovatif, dijital ve gelecek vaat eden teknoloji şirketleri ve projelerine yatırım sağlanması hedefleri doğrultusunda, 1992 yılından bu yana müşteri-odaklı optimize edilmiş tedarik zinciri karar çözümleri sağlayan Türk teknoloji şirketi ICRON ile, ortaklık görüşmelerine başlamak üzere, 06.06.2023 tarihinde, tarafların ön niyetlerini içeren bir Niyet Mektubu imzalanmıştır.Şişecam'ın teknoloji geliştirme alanında yapacağı ilk yatırım olan ICRON ortaklığı ile yaratılması hedeflenen sinerji sonucunda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren küresel müşterilerine sunduğu akıllı tedarik zinciri karar çözümleriyle sektöründe ayrışan, ICRON firmasının büyümesinin desteklenmesi ve Şişecam'ın mevcut faaliyetlerindeki operasyonel mükemmellik ve optimizasyon yaklaşımının bir üst seviyeye taşınmasıyla sektörel rekabet avantajı elde edilmesi hedeflenmektedir.Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirmesi yapılacak olup, ilgili basın bülteni ekte kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156597BIST