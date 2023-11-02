***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dış ticaret operasyonlarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla, sermayesine Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından %100 oranında iştirak edilen, 350.000 GBP (ÜçyüzellibinİngilizSterlini) sermayeli, İngiltere ve Galler'de yerleşik, Sisecam UK Limited unvanlı yeni şirket kuruluş işlemleri 01.11.2023 tarihinde tamamlanmıştır.İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213743BIST