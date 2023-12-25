***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.10.2023 , 06.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.10.2023 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulduğu üzere, Şişecam Investment B.V. ile ICRON arasında Sermaye Artırımına İştirak Yolu ile Pay Alım Sözleşmesi akdedilmişti. Söz konusu işleme Rekabet Kurulu'nun 21 Aralık 2023 tarihli toplantısında izin verilmiştir.Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229108BIST