***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2023 21:30
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2023 , 06.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.10.2023 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulduğu üzere, Şişecam Investment B.V. ile ICRON arasında Sermaye Artırımına İştirak Yolu ile Pay Alım Sözleşmesi akdedilmişti. Söz konusu işleme Rekabet Kurulu'nun 21 Aralık 2023 tarihli toplantısında izin verilmiştir.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229108
BIST
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18:057.265
En Düşük
|Değişim
|: -3,87%
|| -292,69
|Açılış
|: 7.527
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|Önceki Kapanış
|: 7.558
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7.208
En Yüksek
7.527
18:0529,1561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0546
|Açılış
|: 29,2400
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|Önceki Kapanış
|: 29,2600
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29,3122
En Düşük
28,8047
18:0532,0538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,1731
|Açılış
|: 32,1000
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|Önceki Kapanış
|: 32,1500
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32,3232
En Düşük
31,9048
18:051.922,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -5,70
|Açılış
|: 1.922,89
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|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
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1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|52,00
|56.024.825
|% 9,89
|
|MTRYO
|6,37
|2.052.917
|% 7,78
|
|PRZMA
|32,72
|75.432.350
|% 7,28
|
|BJKAS
|46,96
|32.720.570
|% 6,73
|
|ERSU
|9,93
|20.705.702
|% 5,19
|
|SKBNK
|5,67
|226.221.991
|% -10,00
|
|TABGD
|99,00
|372.869.544
|% -10,00
|
|QNBFB
|270,00
|7.506.145
|% -10,00
|
|BRYAT
|2.089,00
|163.503.830
|% -10,00
|
|KLNMA
|27,90
|7.035.439
|% -10,00
|
|THYAO
|226,20
|3.864.989.289
|% -2,92
|
|TUPRS
|139,00
|3.707.156.674
|% -4,01
|
|KBORU
|46,40
|2.172.927.785
|% -1,65
|
|ISCTR
|22,62
|2.070.828.262
|% -4,88
|
|AKBNK
|38,04
|1.954.087.273
|% -2,86
|
|EKGYO
|6,91
|731.254.121
|% -2,40
|
|ISCTR
|22,62
|2.070.828.262
|% -4,88
|
|YKBNK
|20,06
|1.708.032.966
|% -1,96
|
|ZOREN
|4,04
|335.571.662
|% -6,26
|
|BEGYO
|2,80
|226.557.977
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1021
|29,1561
|% -0,19
|
|Euro
|32,0502
|32,0538
|% -0,54
|
|Sterlin
|36,8487
|37,0335
|% -0,40
|
|Frank
|33,9003
|34,1045
|% -0,31
|
|Riyal
|7,7422
|7,7810
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
Yüzde -8.54 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 581, 333 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, FROTO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -255, 12 kaybederek (% -3.81 ) 6, 439