***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında• Üretim Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Abdullah Kılınç'ın 29.02.2024 tarihi itibariyle emekli olacak olması nedeniyle yerine 01.03.2024 tarihi itibariyle hali hazırda Avrupa Bölgesinden sorumlu Kıdemli Üretim Direktörü olarak görev yapan Sn. Beytullah Şahin'in atanmasına,• Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapmakta olan Sn. Burak Büyükfırat'ın ise 01.02.2024 tarihinden geçerli olmak üzere Araştırma, Geliştirme ve Kalite Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,karar verilmiştir.İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244033BIST