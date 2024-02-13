***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ana ortağı Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 31.12.2023 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş solo ve konsolide finansal raporları 13.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklanmış olup aynı zamanda Türkiye İş Bankası A.Ş. 'nin internet sitesinde de yayımlanmıştır. Şirketimize ilişkin temel büyüklüklerin de yer alacağı Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin finansal raporları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun muhasebe ve finansal raporlama mevzuatına uygun şekilde hazırlanmakta olup TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" hükümlerini içermemektedir. Dolayısıyla Türkiye İş Bankası A.Ş 'nin finansal raporlarında yer alan Şirketimize ilişkin bilgilerin, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) finansal raporlama düzenlemelerine göre açıklanacak ve TMS 29 hükümleri uygulanmış 31.12.2023 dönemine ilişkin finansal tablolarımızdaki büyüklüklerden farklılaşması beklenmektedir. Şirketimizce Türkiye İş Bankası A.Ş.' ye iletilen bağımsız denetimden geçmemiş ve enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.Finansal KalemlerBin Türk LirasıToplam Varlıklar267.386.202Sabit Varlık Toplamı141.450.918Toplam Özkaynaklar146.411.631Faiz Gelirleri3.385.090Menkul Değer Gelirleri1.213.177Cari Dönem Karı25.225.977Önceki Dönem Karı20.133.429Şirketimizin SPK finansal raporlama düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 dönemine ait finansal raporları yasal süre dahilinde KAP'ta ve kurumsal websitesinde yayımlanarak kamuya ilan edilecektir.İşbu özel durum açıklamamız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı kararı uyarınca yapılmış olup açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.Saygılarımızla,Gökhan Güralp Dinç KızıldemirMali İşler Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesiİşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249325BIST