***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2024 19:32
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ana ortağı Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 31.12.2023 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş solo ve konsolide finansal raporları 13.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklanmış olup aynı zamanda Türkiye İş Bankası A.Ş. 'nin internet sitesinde de yayımlanmıştır. Şirketimize ilişkin temel büyüklüklerin de yer alacağı Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin finansal raporları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun muhasebe ve finansal raporlama mevzuatına uygun şekilde hazırlanmakta olup TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" hükümlerini içermemektedir. Dolayısıyla Türkiye İş Bankası A.Ş 'nin finansal raporlarında yer alan Şirketimize ilişkin bilgilerin, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) finansal raporlama düzenlemelerine göre açıklanacak ve TMS 29 hükümleri uygulanmış 31.12.2023 dönemine ilişkin finansal tablolarımızdaki büyüklüklerden farklılaşması beklenmektedir. Şirketimizce Türkiye İş Bankası A.Ş.' ye iletilen bağımsız denetimden geçmemiş ve enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Finansal Kalemler
Bin Türk Lirası
Toplam Varlıklar
267.386.202
Sabit Varlık Toplamı
141.450.918
Toplam Özkaynaklar
146.411.631
Faiz Gelirleri
3.385.090
Menkul Değer Gelirleri
1.213.177
Cari Dönem Karı
25.225.977
Önceki Dönem Karı
20.133.429
Şirketimizin SPK finansal raporlama düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 dönemine ait finansal raporları yasal süre dahilinde KAP'ta ve kurumsal websitesinde yayımlanarak kamuya ilan edilecektir.
İşbu özel durum açıklamamız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı kararı uyarınca yapılmış olup açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Gökhan Güralp Dinç Kızıldemir
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249325
BIST