***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru'ya istinaden 4 Mart 2024 tarihinde açıklanan denetimden geçmiş ve enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş finansal tablolara ilave olarak, denetimden geçmemiş ve enflasyon muhasebesine göre düzeltilmemiş finansal sonuçları da içeren yatırımcı sunumu, webcast sunumu ve transkripti şirket web sitesinde aşağıdaki linklerde yer aldığı şekilde yayınlanmıştır.Yatırımcı Sunumu: https://www.sisecam.com.tr/sites/catalogs/tr/Investor%20Relations/Presentations%20and%20Bulletins/Investor%20Presentations/SISECAM%202023%20YATIRIMCI%20SUNUMU.pdfWebcast Transkripti: https://www.sisecam.com.tr/sites/catalogs/tr/Investor%20Relations/Presentations%20and%20Bulletins/Webcast%20Transcripts/2023%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Telekonferans%20Transkripti.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258975BIST