***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2024 08:48
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru'ya istinaden 4 Mart 2024 tarihinde açıklanan denetimden geçmiş ve enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş finansal tablolara ilave olarak, denetimden geçmemiş ve enflasyon muhasebesine göre düzeltilmemiş finansal sonuçları da içeren yatırımcı sunumu, webcast sunumu ve transkripti şirket web sitesinde aşağıdaki linklerde yer aldığı şekilde yayınlanmıştır.
Yatırımcı Sunumu: https://www.sisecam.com.tr/sites/catalogs/tr/Investor%20Relations/Presentations%20and%20Bulletins/Investor%20Presentations/SISECAM%202023%20YATIRIMCI%20SUNUMU.pdf
Webcast Transkripti: https://www.sisecam.com.tr/sites/catalogs/tr/Investor%20Relations/Presentations%20and%20Bulletins/Webcast%20Transcripts/2023%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Telekonferans%20Transkripti.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258975
BIST
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10:198.884
En Düşük
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,49
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.867
En Yüksek
8.908
10:1932,2527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1231
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,7824
En Düşük
32,0319
10:1935,1561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0455
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,6701
En Düşük
34,8755
10:192.246,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,26
|Açılış
|: 2.246,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler10:19
|KFEIN
|163,00
|50.221.232
|% 9,99
|
|CMENT
|677,50
|4.336.000
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|212.427.084
|% 9,97
|
|ALVES
|60,75
|319.746.721
|% 9,95
|
|YONGA
|89,20
|2.144.416
|% 9,52
|
|FONET
|31,20
|25.971.754
|% -9,98
|
|DGATE
|47,48
|10.776.205
|% -8,16
|
|AYES
|45,30
|133.726
|% -7,13
|
|MMCAS
|13,53
|1.114.398
|% -6,11
|
|YAYLA
|20,00
|2.913.080
|% -5,30
|
|EREGL
|45,10
|1.050.773.707
|% 1,71
|
|ASTOR
|100,30
|1.015.291.219
|% -4,66
|
|THYAO
|272,25
|749.506.162
|% 0,18
|
|LMKDC
|38,62
|602.023.702
|% 6,16
|
|PATEK
|188,00
|541.371.161
|% 6,15
|
|ISCTR
|10,44
|254.450.140
|% 0,48
|
|EREGL
|45,10
|1.050.773.707
|% 1,71
|
|ADESE
|2,84
|57.298.157
|% 2,16
|
|LMKDC
|38,62
|602.023.702
|% 6,16
|
|IHLAS
|1,08
|12.366.516
|% 0,93
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2128
|32,2527
|% 0,38
|
|Euro
|35,0864
|35,1561
|% 0,13
|
|Sterlin
|41,2842
|41,4911
|% -0,08
|
|Frank
|36,6192
|36,8027
|% -0,11
|
|Riyal
|8,6396
|8,6829
|% 0,01
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,05
|25,08
|% 0,66
|
|Platin
|932,76
|934,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.091,72
|1.095,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,27
|85,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.168,01
|2.168,35
|% 0,66
|