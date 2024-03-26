***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesi ve murahhas/görevli üye olarak atanmasına, Hasan Cahit Çınar'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262864BIST