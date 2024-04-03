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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.04.2024 09:09
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile bağlı ortaklıkları Şişecam Otomotiv A.Ş. ve Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'nin üyesi olduğu Türkiye Cam, Çimento ve Toprak İşverenleri Sendikası ile Kristal-İş Sendikası arasında şirketimize ait Düzcam Kırklareli, Düzcam Mersin, Düzcam Bursa, Düzcam Ankara, Cam Ev Eşyası Kırklareli, Cam Ev Eşyası Eskişehir, Cam Ev Eşyası Denizli, Cam Ambalaj Mersin, Cam Ambalaj Yenişehir, Cam Ambalaj Eskişehir fabrikalarının ve şirketimize ait 11 numaralı Çimento Toprak ve Cam İş kolunda yer alan diğer işyerleri ile Otocam Lüleburgaz fabrikası, Elyaf Balıkesir fabrikasının kapsamda olduğu yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ve yine Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Camiş Madencilik A.Ş. Bilecik tesisi için işyeri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 03.04.2024 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266098


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