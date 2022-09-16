***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.09.2022 18:22
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 08.09.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.500.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 270
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 20,34
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,44
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSISE62310
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 15.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.500.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No irlendiği tarih.
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