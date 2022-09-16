***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.500.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.06.2023Vade (Gün Sayısı) 270Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 20,34Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,44Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSISE62310Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 15.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 15.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 16.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.500.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı DiğerSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No irlendiği tarih.Derecelend