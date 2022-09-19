***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu SNedeni Kupon ödeme sıklığı "diğer" yerine " tek kupon" olarak düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.500.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.06.2023Vade (Gün Sayısı) 270Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 20,34Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,44Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSISE62310Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 15.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 15.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 16.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.500.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.06.2023 12.06.2023 13.06.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.06.2023 12.06.2023 13.06.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) AAA (tr) 22.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar08.09.2022 tarihli 10.000.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 270 gün vadeli 1.500.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 16 Eylül 2022, itfa tarihi 13 Haziran 2023 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064120BIST