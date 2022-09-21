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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.09.2022 19:12
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildir


***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 08.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 700.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.09.2023
Vade (Gün Sayısı) 370
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 30,4110
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,94
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSSISE92310
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 20.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 21.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.09.2023 25.09.2023 26.09.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.09.2023 25.09.2023 26.09.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) AAA (tr) 22.08.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
08.09.2022 tarihli 10.000.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 370 gün vadeli 700.000.000-TL nominal değerli tahvil vade başlangıç tarihi 21 Eylül 2022, itfa tarihi 26 Eylül 2023 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064583


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KMPUR 49,72 120.721.273 % 10,00  
ISKUR 847.000,00 847.000 % 10,00  
ORMA 36,54 966.250 % 9,99  
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Riyal 4,8582 4,8826 % 0,02  
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Altın Ons 1.670 1.670 -3,89  
Altın Gr. 985 985 -1,64  
Cumhuriyet 6.636 6.736 -23,00  
Tam 6.654 6.760 -36,00  
Yarım 3.242 3.300 -20,00  
Çeyrek 1.626 1.649 -11,00  
Gümüş.Ons 19,55 19,58 0,00  
Gümüş Gr. 11,55 11,57 0,02  
B. Petrol 90,44 90,44 0,61  
Seans Raporu 18:05
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