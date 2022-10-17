***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 250.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.350.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.04.2023Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,59Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSISE42320Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 14.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 17.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.350.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.04.2023 13.04.2023 14.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.04.2023 13.04.2023 14.04.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) AAA (tr) 22.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar08.09.2022 tarihli 10.000.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 179 gün vadeli 1.350.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 17 Ekim 2022, itfa tarihi 14 Nisan 2023 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072575BIST