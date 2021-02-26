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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

26.02.2021 18:21



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 15.000.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.200.000.000

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2021 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine, Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 15.000.000.000 adet (150.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine, Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1.200.000.000 TL olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek Geri Alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913434


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