***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 15.000.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.200.000.000Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2021 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine, Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 15.000.000.000 adet (150.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine, Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1.200.000.000 TL olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek Geri Alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul onayına sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913434BIST