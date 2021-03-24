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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

24.03.2021 09:50



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 23 Mart 2021 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 200.000 0,007 7,67 -
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 200.000 0,007 7,68 -
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 1.219.295 0,04 7,69 -
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 250.000 0,008 7,81 -
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 750.000 0,024 7,82 -
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 500.000 0,016 7,83 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 100.000 0,003 6,93 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 6,98 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,02 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,08 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,11 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,14 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,15 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,16 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 75.000 0,002 6,45 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,46 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,47 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 50.000 0,002 6,48 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,49 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,51 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,52 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,53 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 50.000 0,002 6,54 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,55 -

Ek Açıklamalar
26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 23 Mart 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920090


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Tam 2.917 2.991 26,61  
Yarım 1.410 1.447 12,87  
Çeyrek 707 723 6,44  
Gümüş.Ons 25,29 25,33 0,24  
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