Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

16.09.2021 08:30



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 15 Eylül 2021 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 15.000.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.200.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 200.000 0,007 7,67 -
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 200.000 0,007 7,68 -
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 1.219.295 0,04 7,69 -
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 250.000 0,008 7,81 -
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 750.000 0,024 7,82 -
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 500.000 0,016 7,83 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 100.000 0,003 6,93 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 6,98 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,02 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,08 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,11 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,14 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,15 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,16 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 75.000 0,002 6,45 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,46 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,47 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 50.000 0,002 6,48 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,49 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,51 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,52 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,53 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 50.000 0,002 6,54 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,55 -
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,23
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,26
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,27
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 300.000 0,01 7,28
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 300.000 0,01 7,29
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 125.000 0,004 7,62 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 250.000 0,008 7,64 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,65 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,66 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,67 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,55 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,56 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,57 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 100.000 0,003 7,58 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 100.000 0,003 7,59 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,51 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,52 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 375.000 0,012 7,53 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 125.000 0,004 7,54 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,56 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,57 -
SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 250.000 0,008 7,43 -
SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 39.112 0,001 7,44 -
SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 125.000 0,004 7,45 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 550.000 0,018 7,38 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 450.000 0,015 7,39 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 87.692 0,003 7,41 -
SISE, TRASISEW91Q3 14.09.2021 1.000.000 0,033 8,5 -
SISE, TRASISEW91Q3 15.09.2021 250.000 0,008 8,42 -
SISE, TRASISEW91Q3 15.09.2021 250.000 0,008 8,43 -
SISE, TRASISEW91Q3 15.09.2021 500.000 0,016 8,44 -

Ek Açıklamalar
26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 15 Eylül 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 15 Eylül 2021 tarihinde 8,42 TL-8,44 TL fiyat aralığından (ortalama 8,43 TL) 1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SISE payları 12.121.099 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,4).





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964034


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:271.430
Değişim :  0,42% |  5,93
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.424  
En Yüksek
1.435 En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler11:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 9,35 4.663.806 % 10,00  
TEZOL 16,77 1.974.349 % 9,97  
BASCM 10,50 79.905 % 9,95  
YEOTK 51,80 225.913.219 % 9,93  
ESEN 35,96 87.788.097 % 9,30  
daha fazla
11:27 Alış Satış %  
Dolar 8,4417 8,4446 % 0,21  
Euro 9,9580 9,9621 % -0,10  
Sterlin 11,6338 11,6921 % 0,03  
Frank 9,1156 9,1706 % -0,11  
Riyal 2,2451 2,2563 % 0,21  
daha fazla
11:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 -8,56  
Altın Gr. 485 485 -1,14  
Cumhuriyet 3.226 3.275 -1,00  
Tam 3.211 3.292 -2,16  
Yarım 1.552 1.592 -1,04  
Çeyrek 778 796 -0,52  
Gümüş.Ons 23,54 23,57 -0,29  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,06  
B. Petrol 75,33 75,33 -0,12  
Seans Raporu 11:27
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru