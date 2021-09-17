***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 17 Eylül 2021 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 15.000.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.200.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 200.000 0,007 7,67 -SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 200.000 0,007 7,68 -SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 1.219.295 0,04 7,69 -SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 250.000 0,008 7,81 -SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 750.000 0,024 7,82 -SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 500.000 0,016 7,83 -SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 100.000 0,003 6,93 -SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 6,98 -SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,02 -SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,08 -SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,11 -SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,14 -SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,15 -SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,16 -SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 75.000 0,002 6,45 -SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,46 -SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,47 -SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 50.000 0,002 6,48 -SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,49 -SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,51 -SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,52 -SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,53 -SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 50.000 0,002 6,54 -SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,55 -SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,23SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,26SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,27SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 300.000 0,01 7,28SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 300.000 0,01 7,29SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 125.000 0,004 7,62 -SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 250.000 0,008 7,64 -SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,65 -SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,66 -SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,67 -SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,55 -SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,56 -SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,57 -SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 100.000 0,003 7,58 -SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 100.000 0,003 7,59 -SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,51 -SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,52 -SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 375.000 0,012 7,53 -SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 125.000 0,004 7,54 -SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,56 -SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,57 -SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 250.000 0,008 7,43 -SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 39.112 0,001 7,44 -SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 125.000 0,004 7,45 -SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 550.000 0,018 7,38 -SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 450.000 0,015 7,39 -SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 87.692 0,003 7,41 -SISE, TRASISEW91Q3 14.09.2021 1.000.000 0,033 8,5 -SISE, TRASISEW91Q3 15.09.2021 250.000 0,008 8,42 -SISE, TRASISEW91Q3 15.09.2021 250.000 0,008 8,43 -SISE, TRASISEW91Q3 15.09.2021 500.000 0,016 8,44 -SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,32 -SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,33 -SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,34 -SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 500.000 0,016 8,35 -SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 500.000 0,016 8,36 -SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,37 -SISE, TRASISEW91Q3 17.09.2021 318.848 0,01 8,27 -SISE, TRASISEW91Q3 17.09.2021 191.873 0,006 8,28 -SISE, TRASISEW91Q3 17.09.2021 350.000 0,011 8,29 -SISE, TRASISEW91Q3 17.09.2021 350.000 0,011 8,3 -Ek Açıklamalar26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 17 Eylül 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 17 Eylül 2021 tarihinde 8,27 TL-8,30 TL fiyat aralığından (ortalama 8,29 TL) 1.210.721 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SISE payları 15.331.820 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,50).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964409BIST