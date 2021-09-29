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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

29.09.2021 19:32



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 29 Eylül 2021 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 15.000.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.200.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 200.000 0,007 7,67 -
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 200.000 0,007 7,68 -
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 1.219.295 0,04 7,69 -
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 250.000 0,008 7,81 -
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 750.000 0,024 7,82 -
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 500.000 0,016 7,83 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 100.000 0,003 6,93 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 6,98 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,02 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,08 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,11 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,14 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,15 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,16 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 75.000 0,002 6,45 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,46 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,47 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 50.000 0,002 6,48 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,49 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,51 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,52 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,53 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 50.000 0,002 6,54 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,55 -
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,23
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,26
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,27
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 300.000 0,01 7,28
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 300.000 0,01 7,29
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 125.000 0,004 7,62 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 250.000 0,008 7,64
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