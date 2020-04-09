***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviADNAN BALİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü, Kredi Komitesi Başkanı ve Risk Komitesi Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği, Vehbi Koç Vakfı ve Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD, Institute of International Finance (IIF), Institut International D'Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil YokAHMET KIRMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 14.04.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı. Evet Bağımsız Üye Değil YokZEYNEP HANSU UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.04.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi. Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş.,Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.ŞENER OKTİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı Yok Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.İZLEM ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. T. İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü Müdürü ve Başekonomist, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.SENAR AKKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Yok Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.MEHMET CEM KOZLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur İstanbul Merkezli Coca-Cola İçecek A.Ş., Migros, Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes, Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Pegasus Hava Yolları, Arçelik A.Ş. ve Viyana Merkezli DO&CO Yönetim Kurulu Üyeliği Anadolu-Johns Hopkins Sağlık Merkezi, Anadolu Vakfı ve İstanbul Modern Sanatlar Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Üyesi, Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770 Değerlendirildi HayırAYSUN MERCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Soda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması KomitesiDİNÇ KIZILDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Trakya Cam San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET KIRMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı.REHA AKÇAKAYA Düzcam Grup Başkanı Mühendis Düzcam Grubu Otomotiv Camları Başkan Yardımcısı Trakya Cam San. A.Ş.,ve Şişecam Otomotiv A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Vekili.Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Glasscorp SA, TRSG Glass Holding BV.,ve Automotive Glass Aliance Rus AO Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam Flat Glass India Ltd Bşk.Vekili, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass Holding BV, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, Fritz Holding GMBH, RF SPOLS.R.O, Trakya Investment B.V. Yönetim Kurulu üyesi, Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi.CEMİL TOKEL Cam Ev Eşyası Grup Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Cam Ev Eşyası Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Başkan Vekili. Denizli Cam San. ve Tic.A.Ş., ve Camiş Ambalaj San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.ABDULLAH KILINÇ Cam Ambalaj Grup Başkanı Mühendis Cam Ambalaj Grubu Üretim Başkan Yardımcısı-Türkiye JSC Mina Chairman, Anadolu Cam San. A.Ş., and Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Vice Chairman.TAHSİN BURHAN ERGENE Kimyasallar Grup Başkanı Mühendis Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Soda Sanayii A.Ş. ve Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V.'de Yönetim Kurulu ÜyesiMUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ Mali İşler Başkanı Mühendis Düzcam Grubu Mali İşler Direktörü Çayırova Cam Sanayii A.Ş., ve Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Otomotiv A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya İnvestment B.V. Şişecam Flat Glass Holding B.V. TRSG Glass Holding B.V. Paşabahçe Investment B.V. İstanbul İnvestment B.V. Nude Design İnvestment B.V. Nude Glass İnvestment B.V. AC Glass Holding B.V. Anadolu Cam Investment B.V. Balsand B.V. Şişecam Chem Investment B.V. SC Glass Trading B.V. Yönetim Kurulu Üyesi.ÖZLEM VERGON Strateji Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Düzcam Grubu Stratejik Planlama Direktörlüğü Sc Glass Trading B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Sigorta A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı.ŞENGÜL DEMİRCAN İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Endüstri Mühendisi Yok YokSELMA ÖNER Topluluk Satınalma Başkanı Mühendis Topluluk Satınalma Koordinatörü, Düzcam Grubu Tedarik Zinciri Direktörlüğü, Düzcam Grubu - Yurt Dışı Lojistik Hizmetler Müdürlüğü, Düzcam Grubu Pazarlama Stratejileri Uzmanlığı,Düzcam Grubu Geliştirme Uzman Yardımcılığı,CEE Grubu Lojistik Mühendisliği Camiş Madencilik A.Ş. ve Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi.BAŞAK ÖGE Genel Müdürlük Koordinatörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü YokÖZGÜN ÇINAR Risk Yönetimi ve İç denetim başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Risk Yönetimi ve İç denetim başkanı YokGÖKHAN KIPÇAK Bilgi Teknolojileri Başkanı Mühendis Yok Yokhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837021BIST