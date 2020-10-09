***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET KIRMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V., Şişecam Otomotiv A.Ş., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Glass Packaging B.V., Glass Corp S.A., Automotive Glass Alliance Rus AO, Richard Fritz Kft. Yönetim Kurulu Başkanı.REHA AKÇAKAYA Düzcam Grup Başkanı ve Araştırma ve Geliştirme Teknolojileri Başkan Vekili Mühendis Düzcam Grubu Otomotiv Camları Başkan Yardımcısı Trakya Glass Bulgaria EAD, TRSG Glass Holding BV., Automotive Glass Aliance Rus AO, Sisecam Flat Glass India Ltd ,Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass South Italy Srl Yönetim Kurulu Başkanı, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Holding BV, , Fritz Holding GMBH, RF SPOLS.R.O, Trakya Investment B.V. Yönetim Kurulu üyesi, Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi.CEMİL TOKEL Cam Ev Eşyası Grup Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Cam Ev Eşyası Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Camiş Ambalaj San. A.Ş., Paşabahçe Egypt Glass Manufacturing S.A.E., Pasabahce Bulgaria EAD Yönetim Kurulu Başkanı, Istanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V., Nude Glass Investment B.V., OOO Posuda, Pasabahce Investment B.V., Pasabahçe USA Inc., Pasabahce Glass GmbH Yönetim Kurulu ÜyesiABDULLAH KILINÇ Cam Ambalaj Grup Başkanı Mühendis Cam Ambalaj Grubu Üretim Başkan Yardımcısı-Türkiye SC Mina Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company Yönetim Kurulu ÜyesiTAHSİN BURHAN ERGENE Kimyasallar Grup Başkanı Mühendis Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.,Camiş Madencilik A.Ş., Sisecam Bulgaria EOOD Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Şişecam Holding A.G. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V., Pasific Soda LLC, Sisecam Chemicals USA Plc. Yönetim Kurulu ÜyesiMUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ Mali İşler Başkanı Mühendis Düzcam Grubu Mali İşler Direktörü Çayırova Cam Sanayii A.Ş., Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Otomotiv A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya İnvestment B.V., Şişecam Flat Glass Holding B.V., TRSG Glass Holding B.V., Paşabahçe Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design İnvestment B.V., Nude Glass Investment B.V., Sisecam Glass Packaging B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Trakya Glass Rus AO, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Solvay Sisecam Holding AG, Solvay Sodi Yönetim Kurulu Üyesi.ÖZLEM VERGON Strateji Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Düzcam Grubu Stratejik Planlama Direktörlüğü Glass Corp S.A., Şişecam Otomotiv A.Ş., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Richard Fritz Kft., Şişecam Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şişecam Sigorta A.Ş, Sc Glass Trading B.V. Yönetim Kurulu ÜyesiŞENGÜL DEMİRCAN İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Endüstri Mühendisi Yok Sisecam Automotive Bulgaria EAD Yönetim Kurulu ÜyesiSELMA ÖNER Topluluk Satınalma Başkanı Mühendis Topluluk Satınalma Koordinatörü, Düzcam Grubu Tedarik Zinciri Direktörlüğü, Düzcam Grubu - Yurt Dışı Lojistik Hizmetler Müdürlüğü, Düzcam Grubu Pazarlama Stratejileri Uzmanlığı,Düzcam Grubu Geliştirme Uzman Yardımcılığı,CEE Grubu Lojistik Mühendisliği Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Camiş Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.BAŞAK ÖGE Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company DenetçiÖZGÜN ÇINAR Risk Yönetimi ve İç denetim başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Risk Yönetimi ve İç denetim başkanı YokGÖKHAN KIPÇAK Bilgi Teknolojileri Başkanı Mühendis Yok Yokhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880595BIST