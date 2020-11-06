***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHande Özbörçek Yatırımcı İlişkileri Direktörü 11.04.2016 0850 206 33 74 hozborcek@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209665 - 702264Gökhan Güralp Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü 31.01.2018 0850 206 31 89 gguralp@sisecam.comMurat Yalçın Mali Kontrol ve Yasal Raporlama Müdürü 31.01.2018 0850 206 39 53 muyalcin@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203493 - 700217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886915BIST