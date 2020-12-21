***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSisecam Bulgaria EOOD Soda ürünleri ticareti 5000 5000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Automotive Bulgaria EAD Oto cam ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı 30000000 30000000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Bulgaria EAD Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 45000000 45000000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Glass Packaging B.V. İthalat, satış, finansman ve yatırım şirketi 283410058 283410058 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkCamiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı 9000000 9000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkCam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı ve polyester üretimi ve satışı 60000000 60000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkCromital S.p.A Krom türevleri üretimi ve ticareti 1120000 1120000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı 58000000 52200000 TRY 90,00 Bağlı OrtaklıkÇayırova Cam Sanayii A.Ş. Ticari faaliyet 9397297 9397297 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Dış Ticaret A.Ş. Topluluk ürünlerinin ihracatı 5000000 5000000 ypt Glass Manufacturing S.A.E. Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 500000 500000 EGP 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı üretimi ve satışı 200000000 200000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkCamiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı 25000000 25000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Flat Glass South Italy S.R.L Düzcam, kaplamalı ve lamine cam üretimi ve satışı 28611575 28611575 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkRichard Fritz Holding GmbH Ticari faaliyet 10000000 10000000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkGlass Corp S.A. Otomotiv camı üretimi ve satışı 158527038 158527038 RON 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Chem Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 181469000 181469000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Flat Glass India Limited Finansman ve yatırım şirketi 3079160100 3079160100 INR 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Flat Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım şirketi 97662700 97662700 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkSC Glass Trading B.V. İthalat ve satış hizmetleri 50000 50000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkTrakya Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 161567400 161567400 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkIstanbul Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 161372 161372 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkCamiş Madencilik A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı 20143206 20143206 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkCamis Egypt Mining Ltd. Co. Kum işleme ve satış 2500000 2492500 EGP 99,70 Bağlı OrtaklıkJSC Mina Cam ambalaj üretimi ve satışı 17101887 171018870 GEL 100,00 Bağlı OrtaklıkMadencilik Sanayii ve Tic. A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı 50000 50000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkNude Design Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 869801 869801 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkNude Glass Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 161372 161372 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkOxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş. Vitamin K-3 ve türevleri üreticisi 335210 335210 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahçe USA Inc. Satış ve pazarlama hizmetleri 100 100 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Glass GmbH Satış ve pazarlama hizmetleri 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 126673500 126673500 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Srl Satış ve pazarlama hizmetleri 2304125 2304125 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkOOO Posuda Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 4525471997 4525471997 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkPaşabahçe Mağazaları A.Ş. Cam ev eşyası perakende satışı 25700000 25700000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahçe (Shangai) Trading Co. Ltd. Satış ve pazarlama hizmetleri 5000000 5000000 CNY 100,00 Bağlı OrtaklıkAutomotive Glass Alliance Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri 34569150 34569150 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkTrakya Glass Rus AO Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 7387500100 5171250070 RUB 70,00 Bağlı OrtaklıkOOO Ruscam Glass Packaging Holding Cam ambalaj üretimi ve satışı 14697671770 14697671770 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkOOO Ruscam Management Company Finansman ve yatırım şirketi 10000000 10000000 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkAutomotive Glass Alliance Rus AO Otomotiv camları üretimi ve satışı 5270581000 5270581000 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkOOO Energosystems Endüstriyel malzeme kiralaması 11594217 11594217 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkTrakya Glass Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri 20000000 14000000 RUB 70,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Enerji A.Ş. Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti 15000000 15000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta acenteliği 2000000 2000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Flat Glass Italy S.R.L Düzcam ve lamine cam üretimi ve satışı 18010000 18010000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Soda Lukavac D.O.O. Soda üretimi ve satışı 121971070 121971070 BAM 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Otomotiv A.Ş. Otomotiv camları üretimi ve satışı 141085163 141085163 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Spain SL Satış ve pazarlama hizmetleri 20000 20000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Trading Co. Ticari faaliyet 3536250 3536250 CNY 100,00 Bağlı OrtaklıkTrakya Glass Bulgaria EAD Düzcam, ayna, lamine, kaplamalı camlar üret. ve satışı 75000000 75000000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkTRSG Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım şirketi 159000000 111300000 EUR 70,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Chemicals USA Plc. Finansman, yatırım ve satış şirketi 9250000 9250000 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkCJSC Brewery Pivdenna Cam ambalaj üretimi ve satışı 134186362 134186362 UAH 100,00 Bağlı OrtaklıkMerefa Glass Company Ltd. Cam ambalaj üretimi ve satışı 1701344574 1701344574 UAH 100,00 Bağlı OrtaklıkBosen Enerji Elektrik Üret. Oto Pro.Grb A.Ş. Elektrik Üretimi 161500000 1986 TRY 0 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894054BIST