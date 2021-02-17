***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHande Özbörçek Yatırımcı İlişkileri Direktörü 11.04.2016 0850 206 33 74 hozborcek@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209665 - 702264Gökhan Güralp Finansal Analiz ve Mali Kontrol Direktörü 31.01.2018 0850 206 31 89 gguralp@sisecam.comMurat Yalçın Yasal Raporlama ve Konsolidasyon Müdürü 31.01.2018 0850 206 39 53 muyalcin@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203493 - 700217Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviADNAN BALİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü, Kredi Komitesi Başkanı ve Risk Komitesi Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği, Vehbi Koç Vakfı ve Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD, Institute of International Finance (IIF), Institut International D'Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokAHMET KIRMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akademisyen 14.04.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, Şişecam Flat Glass Holding B.V., Şişecam Otomotiv A.Ş., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Glass Packaging B.V., Glass Corp S.A., Automotive Glass Alliance Rus AO, Richard Fritz Kft Yönetim Kurulu Başkanı. Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokZEYNEP HANSU UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.04.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi. Türkiye İş Bankası İştirakler Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.ŞENER OKTİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı Yok Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.İZLEM ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü Müdürü ve Baş ekonomist, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.SENAR AKKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Yok Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.MEHMET CEM KOZLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Koç Holding A.Ş., Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş., İstanbul merkezli Coca-Cola İçecek A.Ş., Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., Kâmil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. ve Viyana merkezli DO&CO Aktiengesellschaft Yönetim Kurulu Üyesi. Muhtar-Defne Kent Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve İstanbul Modern Sanatlar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Başkanı. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770 Değerlendirildi Hayır YokAYSUN MERCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması KomitesiDİNÇ KIZILDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Yok Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910515BIST