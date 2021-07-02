***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.07.2021 17:52
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hande Özbörçek Yatırımcı İlişkileri Direktörü 11.04.2016 0850 206 33 74 hozborcek@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209665 - 702264
Gökhan Güralp Mali İşler Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 01.07.2021 0850 206 31 89 gguralp@sisecam.com
Murat Yalçın Yasal Raporlama ve Konsolidasyon Müdürü 31.01.2018 0850 206 39 53 muyalcin@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203493 - 700217
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET KIRMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen 14.04.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, , SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, Şişecam Otomotiv A.Ş., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Glass Packaging B.V., Sisecam Automotive Romania S.A.Sisecam Automotive Rus JSC Sisecam Automotive Hungary Kft Yönetim Kurulu Başkanı. Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yok
SENAR AKKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktur
ZEYNEP HANSU UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.04.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi. Türkiye İş Bankası İştirakler Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.
ŞENER OKTİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı Yok Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
İZLEM ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü Müdürü ve Baş ekonomist, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
SEZGİN LÜLE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, JSC Isbank Georgia Yönetim Kurulu Başkan Vekili, JSC İşbank ve Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi
MEHMET CEM KOZLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Koç Holding A.Ş., Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş., İstanbul merkezli Coca-Cola İçecek A.Ş., Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., Kâmil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. ve Viyana merkezli DO&CO Aktiengesellschaft Yönetim Kurulu Üyesi. Muhtar-Defne Kent Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve İstanbul Modern Sanatlar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Başkanı. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770 Değerlendirildi Hayır Yok
DİNÇ KIZILDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Yok Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
GÜL AYŞEM SARGIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926421 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET KIRMAN Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, , SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, Şişecam Otomotiv A.Ş., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Glass Packaging B.V., Sisecam Automotive Romania S.A.Sisecam Automotive Rus JSC Sisecam Automotive Hungary Kft Yönetim Kurulu Başkanı.
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ Genel Müdür Mühendis Mali İşler Başkanı Çayırova Cam Sanayii A.Ş., Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya İnvestment B.V., TRSG Glass Holding B.V., Paşabahçe Investment B.V., Sisecam Glass Packaging B.V., , SC Glass Trading B.V., Trakya Glass Rus AO, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Solvay Sisecam Holding AG, Solvay Sodi, Pasific Soda LLC, Sisecam Chemicals USA Plc. Yönetim Kurulu Üyesi.
REHA AKÇAKAYA Araştırma, Geliştirme ve Kalite Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Düzcam Grup Başkanı ve Araştırma ve Geliştirme Teknolojileri Başkan Vekili Trakya Glass Bulgaria EAD, TRSG Glass Holding BV., Sisecam Flat Glass India Ltd ,Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, Trakya Glass Rus AO Yönetim Kurulu Başkanı, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Holding BV, RF SPOLS.R.O, Trakya Investment B.V. Yönetim Kurulu üyesi, Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi.
ABDULLAH KILINÇ Üretim Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Cam Ambalaj Grup Başkanı JSC Mina Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZLEM VERGON Stratejik Planlama Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Düzcam Grubu Stratejik Planlama Direktörlüğü Sisecam Automotive Romania S.A.Şişecam Otomotiv A.Ş., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Hungary Kft., Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Automotive Glass Aliance Rus AO Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şişecam Sigorta A.Ş, Sisecam Automotive Rus JSC Yönetim Kurulu Üyesi
ŞENGÜL DEMİRCAN İnsan Kaynakları Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Sisecam Automotive Bulgaria EAD Yönetim Kurulu Üyesi
SELMA ÖNER Tedarik Zinciri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Satınalma Başkanı Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Camiş Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
BAŞAK ÖGE Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company Denetçi
ÖZGÜN ÇINAR Risk Yönetimi ve İç denetim başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Risk Yönetimi ve İç denetim başkanı Yok
GÖKHAN KIPÇAK Bilgi Teknolojileri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Bilgi Teknolojileri Başkanı Yok
GÖKHAN GÜRALP Mali İşler Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansal Analiz ve Mali Kontrol Direktörü Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Çayıorva Cam Sanayi A.Ş. Başkan Vekili Şişecam Otomotiv A.Ş., Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş., Cam Elyaf Sanayii A.Ş., Madencilik Sanayii A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş, Sisecam Automative Bulgaria EAD, Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Automotive Romania S.A., Sisecam Automotive Rus JSC, Sisecam Automotive Hungary Kft, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, JSC Mina, Pasabahce Bulgaria EAD, Pasabahce Srl, Pasabahce U.S.A. Inc., SC Glass Trading B.V. ve Pasabahce Egypt JSC Yönetim Kurulu Üyesi.
NİLAY ŞAFAK SEVİM Genel Müdürlük Koordinatörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Finans Direktörü YOK
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sisecam Bulgaria EOOD Soda ürünleri ticareti 5000 5000 BGN 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Bulgaria EAD Oto cam ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı 30000000 30000000 BGN 100,00 Bağlı Ortaklık
Pasabahce Bulgaria EAD Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 45000000 45000000 BGN 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Glass Packaging B.V. İthalat, satış, finansman ve yatırım şirketi 283410058 283410058 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı 9000000 9000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı ve polyester üretimi ve satışı 60000000 59998023 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Cromital S.p.A Krom türevleri üretimi ve ticareti 1120000 1120000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı 58000000 52200000 TRY 90,00 Bağlı Ortaklık
Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Ticari faaliyet 9397297 9397297 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Dış Ticaret A.Ş. Topluluk ürünlerinin ihracatı 5000000 5000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Pasabahce Egypt Glass Manufacturing S.A.E. Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 321455233 321455233 EGP 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı üretimi ve satışı 600000000 600000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı 25000000 25000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L Düzcam, kaplamalı ve lamine cam üretimi ve satışı 28611575 28611575 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Germany GmbH Ticari faaliyet 30000000 30000000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Romania SA Otomotiv camı üretimi ve satışı 158527038 158527038 RON 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass India Limited Finansman ve yatırım şirketi 3079160100 3079160100 INR 100,00 Bağlı Ortaklık
SC Glass Trading B.V. İthalat ve satış hizmetleri 750000 750000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Trakya Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 201567400 201567400 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Camiş Madencilik A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı 20143206 20143206 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Camis Egypt Mining Ltd. Co. Kum işleme ve satış 2500000 2492500 EGP 99,70 Bağlı Ortaklık
JSC Mina Cam ambalaj üretimi ve satışı 17101887 171018870 GEL 100,00 Bağlı Ortaklık
Madencilik Sanayii ve Tic. A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı 50000 50000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Oxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş. Vitamin K-3 ve türevleri üreticisi 335210 335210 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Pasabahçe USA Inc. Satış ve pazarlama hizmetleri 100 100 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Pasabahce Glass GmbH Satış ve pazarlama hizmetleri 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Pasabahce Srl Satış ve pazarlama hizmetleri 2304125 2304125 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
OOO Posuda Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 4525471997 4525471997 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık
Paşabahçe Mağazaları A.Ş. Cam ev eşyası perakende satışı 25700000 25700000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Pasabahçe (Shangai) Trading Co. Ltd. Satış ve pazarlama hizmetleri 5000000 5000000 CNY 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Rus Trading LLC İthalat ve satış hizmetleri 34569150 34569150 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus AO Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 7387500100 7387500100 RUB 70,00 Bağlı Ortaklık
OOO Ruscam Glass Packaging Holding Cam ambalaj üretimi ve satışı 14697671770 14697671770 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık
OOO Ruscam Management Company Finansman ve yatırım şirketi 10000000 10000000 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Rus JSC Otomotiv camları üretimi ve satışı 5270581000 5270581000 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık
OOO Energosystems Endüstriyel malzeme kiralaması 11594217 11594217 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri 20000000 14000000 RUB 70,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Enerji A.Ş. Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti 15000000 15000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta acenteliği 2000000 2000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Italy S.R.L Düzcam ve lamine cam üretimi ve satışı 18010000 18010000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Soda Lukavac D.O.O. Soda üretimi ve satışı 121971070 121971070 BAM 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Otomotiv A.Ş. Otomotiv camları üretimi ve satışı 141085163 141085163 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Pasabahce Spain SL Satış ve pazarlama hizmetleri 20000 20000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Trading Co. Ticari faaliyet 3536250 3536250 CNY 100,00 Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Bulgaria EAD Düzcam, ayna, lamine, kaplamalı camlar üret. ve satışı 75000000 75000000 BGN 100,00 Bağlı Ortaklık
TRSG Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım şirketi 159000000 111300000 EUR 70,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Chemicals USA Plc. Finansman, yatırım ve satış şirketi 32900000 32900000 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
CJSC Brewery Pivdenna Cam ambalaj üretimi ve satışı 134186362 134186362 UAH 100,00 Bağlı Ortaklık
Merefa Glass Company Ltd. Cam ambalaj üretimi ve satışı 1701344574 1701344574 UAH 100,00 Bağlı Ortaklık
Bosen Enerji Elektrik Üret. Oto Pro.Grb A.Ş. Elektrik Üretimi 161500000 1986 TRY 0 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945917
BIST