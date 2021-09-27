***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET KIRMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen 14.04.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, , SC Yoktur Bağımsız Üye Değil YokturZEYNEP HANSU UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.04.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi. Türkiye İş Bankası İştirakler Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet