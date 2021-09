***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Yönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET KIRMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen 14.04.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, , SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, Şişecam Otomotiv A.Ş., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Glass Packaging B.V., Sisecam Automotive Romania S.A.Sisecam Automotive Rus JSC Sisecam Automotive Hungary Kft Yönetim Kurulu Başkanı. Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokHASAN CAHİT ÇINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 27.09.2021 İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokturZEYNEP HANSU UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.04.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi. Türkiye İş Bankası İştirakler Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.ŞENER OKTİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı Yok Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.İZLEM ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü Müdürü ve Baş ekonomist, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.SEZGİN LÜLE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, JSC Isbank Georgia Yönetim Kurulu Başkan Vekili, JSC İşbank ve Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesiMEHMET CEM KOZLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Koç Holding A.Ş., Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş., İstanbul merkezli Coca-Cola İçecek A.Ş., Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., Kâmil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. ve Viyana merkezli DO&CO Aktiengesellschaft Yönetim Kurulu Üyesi. Muhtar-Defne Kent Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve İstanbul Modern Sanatlar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Başkanı. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770 Değerlendirildi Hayır YokDİNÇ KIZILDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Yok Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıGÜL AYŞEM SARGIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926421 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ Genel Müdür Mühendis Mali İşler Başkanı Çayırova Cam Sanayii A.Ş., Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya İnvestment B.V., TRSG Glass Holding B.V., Paşabahçe Investment B.V., Sisecam Glass Packaging B.V., , SC Glass Trading B.V., Trakya Glass Rus AO, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Solvay Sisecam Holding AG, Solvay Sodi, Pasific Soda LLC, Sisecam Chemicals USA Plc. Yönetim Kurulu Üyesi.REHA AKÇAKAYA Araştırma, Geliştirme ve Kalite Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Düzcam Grup Başkanı ve Araştırma ve Geliştirme Teknolojileri Başkan Vekili Trakya Glass Bulgaria EAD, TRSG Glass Holding BV., Sisecam Flat Glass India Ltd ,Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, Trakya Glass Rus AO Yönetim Kurulu Başkanı, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Holding BV, RF SPOLS.R.O, Trakya Investment B.V. Yönetim Kurulu üyesi, Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi.ABDULLAH KILINÇ Üretim Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Cam Ambalaj Grup Başkanı JSC Mina Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company Yönetim Kurulu ÜyesiÖZLEM VERGON Stratejik Planlama Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Düzcam Grubu Stratejik Planlama Direktörlüğü Sisecam Automotive Romania S.A.Şişecam Otomotiv A.Ş., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Hungary Kft., Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Automotive Glass Aliance Rus AO Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şişecam Sigorta A.Ş, Sisecam Automotive Rus JSC Yönetim Kurulu ÜyesiŞENGÜL DEMİRCAN İnsan Kaynakları Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Sisecam Automotive Bulgaria EAD Yönetim Kurulu ÜyesiSELMA ÖNER Tedarik Zinciri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Satınalma Başkanı Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Camiş Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.GÖKHAN KIPÇAK Bilgi Teknolojileri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Bilgi Teknolojileri Başkanı YokGÖKHAN GÜRALP Mali İşler Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansal Analiz ve Mali Kontrol Direktörü Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Çayıorva Cam Sanayi A.Ş. Başkan Vekili Şişecam Otomotiv A.Ş., Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş., Cam Elyaf Sanayii A.Ş., Madencilik Sanayii A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş, Sisecam Automative Bulgaria EAD, Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Automotive Romania S.A., Sisecam Automotive Rus JSC, Sisecam Automotive Hungary Kft, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, JSC Mina, Pasabahce Bulgaria EAD, Pasabahce Srl, Pasabahce U.S.A. Inc., SC Glass Trading B.V. ve Pasabahce Egypt JSC Yönetim Kurulu Üyesi.NİLAY ŞAFAK SEVİM Genel Müdürlük Koordinatörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Finans Direktörü YOKBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSisecam Bulgaria EOOD Soda ürünleri ticareti 5000 5000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Automotive Bulgaria EAD Oto cam ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı 30000000 30000000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Bulgaria EAD Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 45000000 45000000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Glass Packaging B.V. İthalat, satış, finansman ve yatırım şirketi 283410058 283410058 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkCamiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı 9000000 9000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkCromital S.p.A Krom türevleri üretimi ve ticareti 1120000 1120000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı 58000000 52200000 TRY 90,00 Bağlı OrtaklıkÇayırova Cam Sanayii A.Ş. Ticari faaliyet 9397297 9397297 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Dış Ticaret A.Ş. Topluluk ürünlerinin ihracatı 5000000 5000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Egypt Glass Manufacturing S.A.E. Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 321455233 321455233 EGP 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı üretimi ve satışı 969167400 969.155.235,93 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkCamiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı 25000000 25000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Flat Glass South Italy S.R.L Düzcam, kaplamalı ve lamine cam üretimi ve satışı 28611575 28611575 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Automotive Germany GmbH Ticari faaliyet 30000000 30000000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Automotive Romania SA Otomotiv camı üretimi ve satışı 256.923.037,9 256.923.037,9 RON 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Flat Glass India Limited Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 3079160100 3079160100 INR 100,00 Bağlı OrtaklıkSC Glass Trading B.V. İthalat ve satış hizmetleri 750000 750000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkTrakya Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 201567400 201567400 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkCamiş Madencilik A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı 20193207 20193207 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkCamis Egypt Mining Ltd. Co. Kum işleme ve satış 2500000 2492500 EGP 99,70 Bağlı OrtaklıkJSC Mina Cam ambalaj üretimi ve satışı 17101887 171018870 GEL 100,00 Bağlı OrtaklıkOxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş. Vitamin K-3 ve türevleri üreticisi 335210 335210 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahçe USA Inc. Satış ve pazarlama hizmetleri 100 100 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Glass GmbH Satış ve pazarlama hizmetleri 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Srl Satış ve pazarlama hizmetleri 2304125 2304125 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkOOO Posuda Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 4525471997 4525471997 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkPaşabahçe Mağazaları A.Ş. Cam ev eşyası perakende satışı 25700000 25700000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce (Shangai) Trading Co. Ltd. Satış ve pazarlama hizmetleri 5000000 5000000 CNY 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Automotive Rus Trading LLC İthalat ve satış hizmetleri 34569150 34569150 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkTrakya Glass Rus AO Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 7387500100 7387500100 RUB 70,00 Bağlı OrtaklıkOOO Ruscam Glass Packaging Holding Cam ambalaj üretimi ve satışı 14697671770 14697671770 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkOOO Ruscam Management Company Finansman ve yatırım şirketi 10000000 10000000 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Automotive Rus JSC Otomotiv camları üretimi ve satışı 5270581000 5270581000 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkOOO Energosystems Endüstriyel malzeme kiralaması 11594217 11594217 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkTrakya Glass Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri 20000000 14000000 RUB 70,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Enerji A.Ş. Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti 15000000 15000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta acenteliği 2000000 2000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Flat Glass Italy S.R.L Düzcam ve lamine cam üretimi ve satışı 18010000 18010000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Soda Lukavac D.O.O. Soda üretimi ve satışı 121971070 121971070 BAM 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Otomotiv A.Ş. Otomotiv camları üretimi ve satışı 141085163 141085163 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Spain SL Satış ve pazarlama hizmetleri 20000 20000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Trading Co. Ticari faaliyet 3536250 3536250 CNY 100,00 Bağlı OrtaklıkTrakya Glass Bulgaria EAD Düzcam, ayna, lamine, kaplamalı camlar üret. ve satışı 75000000 75000000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkTRSG Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım şirketi 159000000 111300000 EUR 70,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Chemicals USA Plc. Finansman, yatırım ve satış şirketi 32900000 32900000 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkCJSC Brewery Pivdenna Cam ambalaj üretimi ve satışı 134186362 134186362 UAH 100,00 Bağlı OrtaklıkMerefa Glass Company Ltd. Cam ambalaj üretimi ve satışı 1.707.667.811,82 1.707.667.811,82 UAH 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Glasspackaging Hungary Kft. cam ve cam ürünleri üretimi, işlemesi ve şekillendirmesi 177772834 177772834 HUF 100 Bağlı ortaklıkBosen Enerji Elektrik Üret. Oto Pro.Grb A.Ş. Elektrik Üretimi 161500000 1986 TRY 0 İştirakSaint Gobain Glass Egypt S.A.E. Düzcam üretimi ve satışı 1127000000 338100000 EGP 30,00 iştirakSolvay Sisecam Holding AG Finansman ve Yatırım şirketi 75920 18980 EUR 25 iştirakPasific Soda LLC Soda Ürünleri ticareti 65800000 32900000 USD 50 iştirakRudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. Kireç taşı üretimi ve satışı 26351195 13.175.597,5 BAM 50 iştirak