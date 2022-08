***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSisecam Bulgaria EOOD Soda ürünleri ticareti 5000 5000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Automotive Bulgaria EAD Oto cam ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı 30000000 30000000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Bulgaria EAD Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 45000000 45000000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Investment B.V. İthalat, satış, finansman ve yatırım şirketi 283410058 283410058 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkCamiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı 9000000 9000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkCromital S.p.A Krom türevleri üretimi ve ticareti 1120000 1120000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı 58000000 52200000 TRY 90,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Dış Ticaret A.Ş. Topluluk ürünlerinin ihracatı 5000000 5000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Egypt Glass Manufacturing S.A.E. Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 611452733 611452733 EGP 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı üretimi ve satışı 969167400 969.155.235,93 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkCamiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı 25000000 25000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Flat Glass South Italy S.R.L Düzcam, kaplamalı ve lamine cam üretimi ve satışı 28611575 28611575 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Automotive Germany GmbH Ticari faaliyet 30000000 30000000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Automotive Romania SA Otomotiv camı üretimi ve satışı 256.923.037,9 256.923.037,9 RON 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Flat Glass India Private Limited Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 3079160100 3079160100 INR 100,00 Bağlı OrtaklıkSC Glass Trading B.V. İthalat ve satış hizmetleri 750000 750000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkTrakya Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 201567400 201567400 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkCamiş Madencilik A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı 20193207 20193207 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkCamis Egypt Mining Ltd. Co. Kum işleme ve satış 2500000 2492500 EGP 99,70 Bağlı OrtaklıkJSC Mina Cam ambalaj üretimi ve satışı 17101887 171018870 GEL 100,00 Bağlı OrtaklıkOxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş. Vitamin K-3 ve türevleri üreticisi 335210 335210 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahçe USA Inc. Satış ve pazarlama hizmetleri 100 100 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Glass GmbH Satış ve pazarlama hizmetleri 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Srl Satış ve pazarlama hizmetleri 2304125 2304125 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkOOO Posuda Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 4525471997 4525471997 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkPaşabahçe Mağazaları A.Ş. Cam ev eşyası perakende satışı 65700000 65700000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce (Shangai) Trading Co. Ltd. Satış ve pazarlama hizmetleri 5000000 5000000 CNY 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Automotive Rus Trading LLC İthalat ve satış hizmetleri 34569150 34569150 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkTrakya Glass Rus AO Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 7387500100 7387500100 RUB 70,00 Bağlı OrtaklıkOOO Ruscam Glass Packaging Holding Cam ambalaj üretimi ve satışı 14697671770 14697671770 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkOOO Ruscam Management Company Finansman ve yatırım şirketi 10000000 10000000 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Automotive Rus JSC Otomotiv camları üretimi ve satışı 5270581000 5270581000 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkOOO Energosystems Endüstriyel malzeme kiralaması 11594217 11594217 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkTrakya Glass Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri 20000000 14000000 RUB 70,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Enerji A.Ş. Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti 30000000 30000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta acenteliği 2000000 2000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Flat Glass Italy S.R.L Düzcam ve lamine cam üretimi ve satışı 18010000 18010000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Soda Lukavac D.O.O. Soda üretimi ve satışı 121971070 121971070 BAM 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Otomotiv A.Ş. Otomotiv camları üretimi ve satışı 141085163 141085163 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Spain SL Satış ve pazarlama hizmetleri 20000 20000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Trading Co. Ticari faaliyet 3536250 3536250 CNY 100,00 Bağlı OrtaklıkTrakya Glass Bulgaria EAD Düzcam, ayna, lamine, kaplamalı camlar üret. ve satışı 75000000 75000000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkTRSG Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım şirketi 159000000 111300000 EUR 70,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Chemicals USA Plc. Finansman, yatırım ve satış şirketi 502050000 502050000 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkCJSC Brewery Pivdenna Cam ambalaj üretimi ve satışı 134186362 134186362 UAH 100,00 Bağlı OrtaklıkMerefa Glass Company Ltd. Cam ambalaj üretimi ve satışı 1.707.667.811,82 1.707.667.811,82 UAH 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Glasspackaging Hungary Kft. cam ve cam ürünleri üretimi, işlemesi ve şekillendirmesi 2346172834 2346172834 HUF 100 Bağlı ortaklıkBosen Enerji Elektrik Üret. Oto Pro.Grb A.Ş. Elektrik Üretimi 161500000 1986 TRY 0 İştirakSaint Gobain Glass Egypt S.A.E. Düzcam üretimi ve satışı 1127000000 338100000 EGP 30,00 iştirakSolvay Sisecam Holding AG Finansman ve Yatırım şirketi 75920 18980 EUR 25 iştirakPacific Soda LLC Soda Ürünleri ticareti 122553037 73.531.822,2 USD 60 Müşterek FaaliyetRudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. Kireç taşı üretimi ve satışı 16720649 8.360.324,5 BAM 50 iştirakRichard Fritz Prototype + Spare Parts GmbH Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı 25000 25000 EUR 100 Bağlı ortaklıkSisecam Automotive Slovakia S.R.O. Cam enkapsülasyonu üretimi, satışı ve plastik işlemesi 4174634 4174634 EUR 100 Bağlı ortaklıkSisecam Automotive Hungary Kft Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı 65230000 65230000 HUF 100 Bağlı ortaklıkSisecam Chemicals Resources LLC Doğal Soda Üretimi ve Satışı 112.782.084,29 67.669.250,57 USD 60 Bağlı ortaklıkRefel S.p.A Cam üretimine yönelik döküm AZS refrakter bloğu üretimi ve satışı 5200000 5200000 EUR 100 Bağlı ortaklık7Cbasalia Global AG Biyoteknoloji 1050000 105000 CHF 10 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052029BIST