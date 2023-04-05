***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFerizan Kızıl Yatırımcı İlişkileri Müdürü 01.03.2023 0850 206 03 43 fkizil@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206953 - 913702Hande Özbörçek Yatırımcı İlişkileri Direktörü 11.04.2016 0850 206 33 74 hozborcek@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209665 - 702264Sibel Koç Karacaoğlu Mali Kontrol Direktörü 28.12.2021 0850 206 38 22 sibelkoc@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205672 - 700493Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET KIRMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen 14.04.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Investment BV, Trakya Investment BV, SC Glass Trading BV, Sisecam Automotive Hungary Kft Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Topluluk Performans Yönetimi Komitesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi BaşkanıHASAN CAHİT ÇINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 27.09.2021 İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Maxi Digital GmbH, İş Enerji Yatırımları A.Ş., Enaş Enerji Yatırımları A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanı T. İş Bankası Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde Kurul Başkanı İşbank AG ile Trakya Yatırım Holding A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokturŞENER OKTİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yok Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Sosyal Sorumluluk Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiAHU SERTER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 28.03.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Sürdürülebilirlik Komitesi üyesiCAN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.01.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, JSC İşbank Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiDİLEK DUMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 01.04.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur System Optima Teknik Danışma Kurulu Üyesi, Ulusal Faktoring A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540 Değerlendirildi Hayır YokturDİNÇ KIZILDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Yok Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Topluluk Performans Yönetimi Komitesi ÜyesiGÜL AYŞEM SARGIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Boeing Türkiye, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika bölgesinden sorumlu Genel Müdür, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sosyal Sorumlumluluk Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi üyesiSEZGİN LÜLE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Maxi Digital GmbH şirketinde Yönetim Kurulu üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131985BIST