***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET KIRMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen 14.04.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Investment BV, Trakya Investment BV, SC Glass Trading BV, Sisecam Automotive Hungary Kft, Sisecam Glasspackaging Hungary KFT, Şişecam Otomotiv AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Topluluk Performans Yönetimi Komitesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi BaşkanıHASAN CAHİT ÇINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 27.09.2021 İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası AŞ Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, Maxi Digital GmbH, İş Enerji Yatırımları AŞ, Enaş Enerji Yatırımları AŞde Yönetim Kurulu Başkanı T. İş Bankası Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde Kurul Başkanı İşbank AG ile Trakya Yatırım Holding AŞde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokturŞENER OKTİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yok Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Sosyal Sorumluluk Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiAHU SERTER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 28.03.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Sürdürülebilirlik Komitesi üyesiCAN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.01.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, JSC İşbank Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiDİLEK DUMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 01.04.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur System Optima Teknik Danışma Kurulu Üyesi, Ulusal Faktoring A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540 Değerlendirildi Hayır YokturDİNÇ KIZILDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Yok Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Topluluk Performans Yönetimi Komitesi ÜyesiGÜL AYŞEM SARGIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Boeing Türkiye, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika bölgesinden sorumlu Genel Müdür, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sosyal Sorumlumluluk Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi üyesiSEZGİN LÜLE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Maxi Digital GmbH şirketinde Yönetim Kurulu üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ Genel Müdür Mühendis Mali İşler Başkanı Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, Pacific Soda LLC, Paşabahçe Mağazaları AŞ, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Chemicals USA PLC, TRSG Glass Holding BV, Sisecam Automotive Hungary KFT şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Otomotiv AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, SC Glass Trading BV, Sisecam Glasspackaging Hungary KFT, Şişecam Investment BV, Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Investment BV şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiABDULLAH KILINÇ Üretim Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Cam Ambalaj Grup Başkanı Camiş Madencilik AŞ, Cromital SPA, JSC Mina , Oxyvit Kimya San. ve Tic. AŞ, Paşabahçe Bulgaria EAD, Paşabahçe Egypt JSC, Refel SPA, Sisecam Automotive Romania S.A., Şişecam Automotive Bulgaria EAD, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ, Şişecam Elyaf Sanayii AŞ, Sisecam Flat Glass India LTD, Sisecam Flat Glass Italy SRL, Sisecam Flat Glass South Italy SRL, Şişecam Soda Lukavac DOO şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Sisecam Automotive Hungary KFT, Rudnik Krecnjaka Vijenac DOO, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Glasspackaging Hungary KFT, TRSG Glass Holding BV şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiŞENGÜL DEMİRCAN İnsan Kaynakları Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Paşabahçe Bulgarıa Ead, Trakya Glass Bulgarıa Ead şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiSELMA ÖNER Tedarik Zinciri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Satınalma Başkanı Camiş Ambalaj Sanayii AŞ, Şişecam Enerji AŞ, Camiş Elektrik Üretim AŞ, şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Camiş Madencilik AŞ, Oxyvit Kimya San. ve Tic. GÖKHAN KIPÇAK Bilgi Teknolojileri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Bilgi Teknolojileri Başkanı YokGÖKHAN GÜRALP Mali İşler Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansal Analiz ve Mali Kontrol Direktörü Şişecam Dış Ticaret AŞ, Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company şirketlerinde Denetçi, Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, JSC Mina, Paşabahçe Bulgaria EAD, Paşabahçe Egypt JSC, Paşabahçe SRL, Paşabahçe USA Inc, Refel Spa, Rudnik Krecnjaka Vijenac DOO, Saınt Gobaın Glass Egypt SAE, SC Glass Trading BV, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Chemicals Usa PLC, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ, Sisecam Flat Glass India LTD, Şişecam Flat Glass Italy SRL, Şişecam Flat Glass South Italy SRL, Sisecam Investment BV, Sisecam Soda Lukavac DOO, Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Investment BV, TRSG Glass Holding BV , Sisecam Automotive Hungary Kft., Sisecam Automotive Romania SA şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiSALİHA EBRU ŞAPOĞLU Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Düzcam Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Paşabahçe SRL, Paşabahçe USA Inc şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Sisecam Holding A.G., Paşabahçe Mağazaları AŞ şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Resource Partners LLC, Sisecam Chemicals USA, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Solvay Sodi AD, Sisecam Flat Glass India LTD, Şişecam Flat Glass Italy SRL, Şişecam Flat Glass South Italy SRL şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiNİLAY ŞAFAK SEVİM Genel Müdürlük Koordinatörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Finans Direktörü YOK