***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/10/2021Karar Sayısı147Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıTürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş: 30 Eylül 2021 Sorumluluk Beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972971BIST