***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
16.09.2020 07:40
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu ektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875202
BIST
10:261.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.113
10:267,4991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4991
En Düşük
7,4788
10:268,8956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0200
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8956
En Düşük
8,8600
10:26473,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,65
|Açılış
|: 473,55
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,72
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:26
|VAKFN
|4,04
|5.458.981
|% 1.168,47
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|54.799.328
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,48
|12.430.347
|% -9,31
|
|GSRAY
|3,30
|20.475.218
|% -8,33
|
|BJKAS
|3,13
|7.860.641
|% -8,21
|
|PETKM
|4,40
|161.954.441
|% 0,00
|
|SISE
|6,38
|137.883.256
|% 0,47
|
|SASA
|16,75
|130.052.993
|% 2,95
|
|KRDMD
|3,10
|106.095.746
|% -0,32
|
|PETUN
|23,88
|69.275.324
|% 0,76
|
|PETKM
|4,40
|161.954.441
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,10
|106.095.746
|% -0,32
|
|IHLAS
|1,08
|24.658.724
|% 2,86
|
|SISE
|6,38
|137.883.256
|% 0,47
|
|KUYAS
|2,51
|35.396.389
|% 9,60
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4955
|7,4991
|% 0,12
|
|Euro
|8,8897
|8,8956
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,6259
|9,6741
|% -0,02
|
|Frank
|8,2279
|8,2775
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9926
|2,0026
|% 0,06
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|10,42
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|41,29
|41,29
|0,76
|