***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946662BIST