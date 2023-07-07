***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu ektedir.Web sitemizde yayınlanan sürdürülebilirlik raporumuzun linki aşağıdadır:https://www.sisecam.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlama/surdurulebilirlik-raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167440BIST