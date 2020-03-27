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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

27.03.2020 21:35
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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

27 Mart 2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5. numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan
1- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in ve üyeliğe Aysun Mercan'ın 
2- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in ve üyeliklere Zeynep Hansu Uçar, İzlem Erdem, Şener Oktik ve Başak Öge' nin,
3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in ve üyeliklere Aysun Mercan, Şener Oktik, Senar Akkuş ve Zeynep Hansu Uçar'ın,
seçilmelerine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833021


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