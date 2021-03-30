***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.03.2021 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5. numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan1) Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in, üyeliğe Gül Ayşem Sargın'ın,2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in, üyeliklere Şener Oktik, Zeynep Hansu Uçar, İzlem Erdem ve Başak Öge'nin,3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in üyeliklere Gül Ayşem Sargın, Dr. Şener Oktik, Sezgin Lüle ve Zeynep Hansu Uçar'ınseçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922020BIST