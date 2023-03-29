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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

29.03.2023 19:21
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                   29.03.2023 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5. numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan
 
1)           Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in, üyeliğe Gül Ayşem Sargın'ın,
 
2)           Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in, üyeliklere Sezgin Lüle ve Hande Özbörçek'in
 
3)           Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in üyeliklere Sezgin Lüle, Prof. Dr. Şener Oktik ve Gül Ayşem Sargın'ın,
 
1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe alınan Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği uyarınca ihdas edilen,
 
1)           Topluluk Performans Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın, üyeliğe Dinç Kızıldemir'in,
 
2)           Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın, üyeliklere Prof. Dr. Şener Oktik ve Gül Ayşem Sargın'ın,
 
3)           Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın, üyeliklere Gül Ayşem Sargın, Ahu Serter ve Can Yücel'in,
 
 
seçilmelerine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129570


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