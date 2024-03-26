***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.03.2024 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5. numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan1) Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Gül Ayşem Sargın'ın , üyeliklere Dilek Duman ve Saime Gonca Artunkal'ın,2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Gül Ayşem Sargın'ın, üyeliklere Can Yücel ve Hande Özbörçek'in,3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Gül Ayşem Sargın'ın, üyeliklere Sezgin Lüle, Can Yücel ve Gül Okutan Nilsson'ın,Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği uyarınca ihdas edilen,1) Topluluk Performans Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın, üyeliğe Sezgin Lüle'nin,2) Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın üyeliklere Murat Doğan ve Dilek Duman'ın,3) Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın üyeliklere Murat Doğan ve Saime Gonca Artunkal'ınKurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Etik Kurul Başkanlığı'na Gül Ayşem Sargın'ınseçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262866BIST