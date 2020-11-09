***SKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.11.2020 09:15
***SKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKBNK.E %60,62176 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,498 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887000
BIST
11:301.219
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 26,85
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:308,2701
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -0,2492
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:309,8251
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -0,3013
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:30520,97
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -13,86
|Açılış
|: 520,97
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:28
|ACSEL
|18,37
|17.914.095
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.752.574
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,96
|1.661.271
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,50
|186.599.439
|% -16,67
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,33
|1.293.757.200
|% 5,01
|
|AKBNK
|5,24
|331.666.267
|% 4,38
|
|ODAS
|3,65
|304.177.713
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,41
|295.110.336
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,54
|272.738.009
|% 2,61
|
|GARAN
|7,33
|1.293.757.200
|% 5,01
|
|SKBNK
|1,50
|186.599.439
|% -16,67
|
|YKBNK
|2,41
|295.110.336
|% 3,43
|
|EKGYO
|1,83
|157.085.943
|% 1,67
|
|TSKB
|2,19
|185.363.081
|% 2,82
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2595
|8,2675
|% -2,96
|
|Euro
|9,8046
|9,8188
|% -3,04
|
|Sterlin
|10,8422
|10,8966
|% -2,95
|
|Frank
|9,1550
|9,2101
|% -2,89
|
|Riyal
|2,1968
|2,2078
|% -3,00
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|8,16
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-12,51
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,83
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,13
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|0,92
|
Seans Raporu
11:28
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11:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 67 artarak (% 2.35 ) 1, 333
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11:44XU100
Endeks 1, 219 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 7, 887.00 milyon TL de
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11:42GSRAY
Yüzde 6.59 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 533, 135 adet işlem
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11:41VESTL
Yüzde 6.31 oranında artışla 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 275, 247 adet işlem
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11:39XU100
Endeks 1, 219 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 7, 655.00 milyon TL de