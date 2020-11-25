***SKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.11.2020 09:14
***SKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKBNK.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.731.637,726 TL nominal, Aracı:SKY, Kapanış Tarihi : 26.11.2020) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889873
BIST
18:051.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
0
En Düşük
0
18:057,9621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0433
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0097
En Düşük
7,9480
18:059,4729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0515
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4650
18:05462,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,50
|Açılış
|: 462,70
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
462,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|MRGYO
|3,34
|29.084.317
|% 0,00
|
|ACSEL
|18,85
|9.552.187
|% 0,00
|
|AFYON
|4,56
|361.279.871
|% 0,00
|
|ADESE
|3,16
|20.943.489
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|MRGYO
|3,34
|29.084.317
|% 0,00
|
|ACSEL
|18,85
|9.552.187
|% 0,00
|
|AFYON
|4,56
|361.279.871
|% 0,00
|
|ADESE
|3,16
|20.943.489
|% 0,00
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|GUBRF
|45,72
|1.820.988.023
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 0,00
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|1.111.606.084
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,51
|652.118.465
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9563
|7,9641
|% -0,52
|
|Euro
|9,4624
|9,4779
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,6063
|10,6595
|% -0,54
|
|Frank
|8,7122
|8,7647
|% -0,44
|
|Riyal
|2,1199
|2,1305
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-1,24
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|-96,22
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-46,55
|
|Çeyrek
|742
|759
|-23,27
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,04
|
|B. Petrol
|48,20
|48,20
|0,42
|