***SKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.09.2022 15:37
***SKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [SKBNK]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YILDIZ PAZAR
İlgili İşlem Sırası
SKBNK.E
Sözleşme No
0A9490420022BA9F, 0A94904200229ABD
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/09/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065241
BIST
15:363.245
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -36,23
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
15:3618,4588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0448
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
15:3617,9033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0597
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
15:36973,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 973,58
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler15:36
|GRNYO
|4,62
|7.266.080
|% 10,00
|
|ESCAR
|47,84
|15.323.224
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|57.125.531
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|178.119.827
|% 9,95
|
|KATMR
|1,80
|353.605.256
|% 9,76
|
|PINSU
|5,85
|24.127.623
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,40
|1.072.237
|% -9,99
|
|ISGYO
|9,10
|371.171.124
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|172.834.731
|% -9,98
|
|THYAO
|69,05
|2.099.340.786
|% -2,54
|
|SASA
|64,60
|2.071.197.153
|% 4,36
|
|VESTL
|38,96
|1.817.559.895
|% 8,95
|
|HEKTS
|53,15
|1.480.834.616
|% 5,04
|
|YKBNK
|6,68
|1.253.968.364
|% -3,75
|
|SKBNK
|2,28
|515.427.992
|% -9,88
|
|KATMR
|1,80
|353.605.256
|% 9,76
|
|YKBNK
|6,68
|1.253.968.364
|% -3,75
|
|EKGYO
|3,87
|703.145.359
|% -2,52
|
|ISCTR
|7,39
|1.193.608.624
|% -5,62
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4488
|18,4588
|% 0,24
|
|Euro
|17,8873
|17,9033
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,8610
|19,9606
|% -0,33
|
|Frank
|18,5637
|18,6756
|% -0,61
|
|Riyal
|4,8913
|4,9158
|% 0,24
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|1,08
|
|Altın Gr.
|973
|973
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|-17,00
|
|Tam
|6.647
|6.727
|-35,00
|
|Yarım
|3.234
|3.291
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.641
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|-0,68
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:51GLBMD
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 12.18 lira fiyatla işlem gören hissede 887, 090 adet işlem
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15:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, YKBNK, TAVHL
-
15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 75 kaybederek (% -1.54 ) 2, 864
-
15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRNYO, ELITE, TEKTU, ERBOS, KATMR, ESCAR
-
15:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, GLBMD, COSMO, SKBNK, ISGYO, PINSU, KZBGY, ULUFA