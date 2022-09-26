***SKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***SKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [SKBNK]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYILDIZ PAZARİlgili İşlem SırasıSKBNK.ESözleşme No0A9490420022BA9F, 0A94904200229ABDİşlemin Gerçekleşme Tarihi26/09/2022İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065241BIST