***SKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
26.09.2022 18:59
***SKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
İlgili Şirketler [SKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 26 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_SKBNK0922 0A9490420032A5FF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065368
BIST
18:053.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -21,46
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
18:0518,4688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0548
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
18:0517,8026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0410
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
18:05969,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,30
|Açılış
|: 969,85
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,62
|7.387.134
|% 10,00
|
|USAK
|3,74
|171.564.822
|% 10,00
|
|AYES
|31,92
|2.012.809
|% 9,99
|
|SMRTG
|63,90
|479.725.199
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.448.134
|% 9,98
|
|PINSU
|5,85
|24.561.728
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.302.800
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.261.427
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|333.709.344
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|124.618.449
|% -9,96
|
|THYAO
|69,40
|3.481.306.742
|% -2,05
|
|SASA
|66,35
|3.374.284.018
|% 7,19
|
|VESTL
|37,10
|2.886.217.912
|% 3,75
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|EKGYO
|3,93
|1.298.130.966
|% -1,01
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|ZOREN
|4,25
|1.199.130.882
|% -4,92
|
|SKBNK
|2,28
|538.598.453
|% -9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4446
|18,4728
|% 0,32
|
|Euro
|17,7674
|17,8124
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,6437
|19,7422
|% -1,42
|
|Frank
|18,5069
|18,6183
|% -0,91
|
|Riyal
|4,8936
|4,9181
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-9,58
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.607
|6.715
|-47,00
|
|Yarım
|3.215
|3.285
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.638
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|-0,06
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|-1,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de