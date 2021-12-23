***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:35
***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985746
BIST
17:101.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
17:1011,3180
En Yüksek
|Değişim
|: -7,15%
|| -0,8719
|Açılış
|: 11,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
17:1012,8794
En Yüksek
|Değişim
|: -6,94%
|| -0,9607
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
17:10662,94
En Yüksek
|Değişim
|: -6,34%
|| -44,85
|Açılış
|: 662,94
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler17:10
|PENTA
|359,70
|32.251.526
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.135.764
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.407.790
|% 9,96
|
|KUYAS
|4,54
|42.980.137
|% 9,93
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|DZGYO
|2,34
|84.457.168
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.450.659
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.874.540
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,86
|3.505.377.570
|% -0,17
|
|SISE
|12,92
|2.793.962.931
|% -2,71
|
|EREGL
|25,70
|2.200.174.102
|% 1,02
|
|THYAO
|19,04
|1.685.494.760
|% 0,85
|
|KRDMD
|9,06
|1.684.241.517
|% -2,58
|
|YKBNK
|3,57
|1.540.689.789
|% 2,59
|
|GARAN
|11,86
|3.505.377.570
|% -0,17
|
|SISE
|12,92
|2.793.962.931
|% -2,71
|
|DOHOL
|2,75
|521.243.440
|% -1,08
|
|KRDMD
|9,06
|1.684.241.517
|% -2,58
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3149
|11,3180
|% -7,15
|
|Euro
|12,7546
|12,8794
|% -6,94
|
|Sterlin
|15,1482
|15,2242
|% -6,80
|
|Frank
|12,2549
|12,3287
|% -7,29
|
|Riyal
|3,0092
|3,0243
|% -7,11
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|1,43
|
|Altın Gr.
|662
|662
|-45,56
|
|Cumhuriyet
|4.374
|4.440
|-465,00
|
|Tam
|4.346
|4.472
|-465,94
|
|Yarım
|2.100
|2.163
|-225,39
|
|Çeyrek
|1.053
|1.082
|-112,70
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,36
|8,37
|-0,59
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|0,36
|
Seans Raporu
17:10
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