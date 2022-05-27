***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2022 15:26
***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032938
BIST
15:412.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,60
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.441
15:4116,4005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0517
|Açılış
|: 16,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,3130
15:4117,5733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0137
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
15:41976,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,14
|Açılış
|: 976,73
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler15:41
|HATEK
|21,34
|42.209.374
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.733.433
|% 10,00
|
|AKSA
|54,15
|271.899.707
|% 9,57
|
|MPARK
|35,70
|151.466.126
|% 7,40
|
|ULUUN
|13,83
|186.376.875
|% 7,38
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|373.055.038
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|MEPET
|3,43
|22.960.518
|% -6,54
|
|NUGYO
|4,75
|120.224.000
|% -5,00
|
|THYAO
|44,74
|3.619.122.892
|% 0,63
|
|KARSN
|6,70
|2.078.417.721
|% 4,69
|
|EREGL
|32,74
|1.497.334.256
|% 0,99
|
|KRDMD
|14,58
|1.399.986.878
|% -0,48
|
|SISE
|20,46
|1.220.699.263
|% -2,11
|
|KARSN
|6,70
|2.078.417.721
|% 4,69
|
|AKFGY
|2,74
|373.055.038
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,77
|494.405.646
|% 0,27
|
|HALKB
|5,64
|691.127.045
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,50
|537.406.564
|% -1,10
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3938
|16,4005
|% 0,32
|
|Euro
|17,5653
|17,5733
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,6506
|20,7542
|% 0,51
|
|Frank
|17,0644
|17,1672
|% 0,51
|
|Riyal
|4,3582
|4,3800
|% 0,31
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,53
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,14
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|33,00
|
|Tam
|6.459
|6.622
|28,18
|
|Yarım
|3.122
|3.203
|13,63
|
|Çeyrek
|1.566
|1.602
|6,81
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,25
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,45
|
Seans Raporu
15:41
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15:56GLCVY
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15:53XU050
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