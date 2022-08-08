***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2022 14:38
***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052884
BIST
14:322.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 30,34
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
14:3217,9645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0523
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
14:3218,3117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0704
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
14:321.029,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.029,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,00
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler14:32
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.043.769
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.544.104
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|190.066.323
|% 9,98
|
|OBASE
|15,36
|14.307.809
|% 9,95
|
|ASUZU
|267,30
|14.649.377
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|165.743.874
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|198.664.053
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,98
|19.499.942
|% -7,62
|
|THYAO
|58,30
|2.941.653.872
|% 0,17
|
|EKGYO
|3,64
|1.466.992.815
|% 4,00
|
|EREGL
|28,30
|1.279.357.670
|% 2,61
|
|SISE
|23,84
|1.084.667.705
|% 1,88
|
|AKBNK
|9,27
|1.082.051.252
|% -1,07
|
|EKGYO
|3,64
|1.466.992.815
|% 4,00
|
|SKBNK
|2,33
|504.441.236
|% 5,43
|
|TSKB
|3,24
|689.000.753
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|975.613.257
|% -0,76
|
|ALBRK
|1,61
|193.970.112
|% 1,26
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9579
|17,9645
|% 0,29
|
|Euro
|18,3015
|18,3117
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,6676
|21,7762
|% 0,51
|
|Frank
|18,6884
|18,8010
|% 0,76
|
|Riyal
|4,7642
|4,7881
|% 0,24
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,22
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,43
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|22,00
|
|Tam
|6.907
|6.954
|-36,00
|
|Yarım
|3.365
|3.400
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.699
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,24
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,23
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|-1,73
|