***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 11:46
***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205732
BIST
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14:368.129
En Düşük
|Değişim
|: -1,57%
|| -130,00
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:3627,8004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0747
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:3629,2872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0165
|Açılış
|: 29,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:361.692,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 26,22
|Açılış
|: 1.692,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,80
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:34
|AYCES
|465,30
|28.184.627
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|49.686.664
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|236.513.514
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|44.149.532
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|44.796.972
|% 9,99
|
|EMNIS
|76,55
|1.322.947
|% -9,99
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|4.016.957
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|10.492.175
|% -9,54
|
|IHAAS
|16,44
|244.493.416
|% -9,12
|
|BRSAN
|997,60
|3.316.752.795
|% 0,94
|
|THYAO
|220,70
|3.195.737.315
|% -1,95
|
|PETKM
|24,10
|2.646.069.116
|% 2,99
|
|ASELS
|43,28
|2.458.138.140
|% 0,42
|
|YKBNK
|18,78
|2.437.800.374
|% -3,00
|
|ZOREN
|6,34
|1.174.426.343
|% 0,16
|
|EKGYO
|7,75
|1.414.086.095
|% -2,27
|
|YKBNK
|18,78
|2.437.800.374
|% -3,00
|
|PETKM
|24,10
|2.646.069.116
|% 2,99
|
|ODAS
|13,36
|1.254.785.290
|% -1,26
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7946
|27,8004
|% 0,27
|
|Euro
|29,2788
|29,2872
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,7476
|33,9169
|% 0,26
|
|Frank
|30,5089
|30,6927
|% 0,35
|
|Riyal
|7,3897
|7,4268
|% 0,26
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|25,85
|
|Altın Gr.
|1.692
|1.692
|25,61
|
|Cumhuriyet
|11.677
|11.853
|67,00
|
|Tam
|11.439
|11.524
|97,00
|
|Yarım
|5.737
|5.784
|49,00
|
|Çeyrek
|2.860
|2.892
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|19,83
|19,86
|0,38
|
|B. Petrol
|89,06
|89,06
|3,06
|
Seans Raporu
14:34
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