***SKBNK* *GARAN* *DENIZ* *SEKFA* *ISMEN* *TCRYT* *ARNFK* *TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***SKBNK******GARAN******DENIZ******SEKFA******ISMEN******TCRYT******ARNFK******TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ARNFK, DENIZ, GARAN, ISMEN, SEKFA, SKBNK, TCRYT, TRMNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRFARENA2015 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2042 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2042 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA20B8 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32128 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04GU0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 28.12.2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04GV8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 28.12.2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04GW6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 28.12.2020 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA2050 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA2068 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 İtfaŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK12124 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDA2039 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 İtfaTERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRFTERAA2019 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895220BIST