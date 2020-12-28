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***SKBNK* *GARAN* *DENIZ* *SEKFA* *ISMEN* *TCRYT* *ARNFK* *TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

28.12.2020 17:15



***SKBNK******GARAN******DENIZ******SEKFA******ISMEN******TCRYT******ARNFK******TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ARNFK, DENIZ, GARAN, ISMEN, SEKFA, SKBNK, TCRYT, TRMNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRFARENA2015 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2042 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2042 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA20B8 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32128 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04GU0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 28.12.2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04GV8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 28.12.2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04GW6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 28.12.2020 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA2050 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA2068 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK12124 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDA2039 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 İtfa
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRFTERAA2019 FİNANSMAN BONOSU 28.12.2020 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895220


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OTKAR 306,90 627.560.998 % 10,00  
GUBRF 70,40 2.915.089.120 % 10,00  
DAGHL 13,86 2.448.447 % 10,00  
JANTS 317,90 236.728.829 % 10,00  
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Tam 2.974 3.049 -44,54  
Yarım 1.438 1.475 -21,54  
Çeyrek 721 738 -10,77  
Gümüş.Ons 26,40 26,44 0,62  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,00  
B. Petrol 51,27 51,27 -0,07  
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