***SKBNK* *GARAN* *SMRFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
18.10.2021 16:59
***SKBNK******GARAN******SMRFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, SKBNK, SMRFA
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22228 FİNANSMAN BONOSU 18.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMFE2115 FİNANSMAN BONOSU 18.10.2021 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971235
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,15
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
18:059,3149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0159
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
18:0510,8384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0123
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
18:05530,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,35
|Açılış
|: 530,15
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|8,69
|70.870.116
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.605.399
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.251.753
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|2.505.070
|% 9,96
|
|DMSAS
|7,35
|50.738.080
|% 9,87
|
|EUYO
|3,87
|26.525.294
|% -10,00
|
|CEOEM
|8,75
|145.444.701
|% -9,98
|
|MERIT
|29,04
|131.310.288
|% -9,36
|
|DOKTA
|24,34
|3.497.057
|% -9,18
|
|FLAP
|2,39
|68.255.928
|% -7,00
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|THYAO
|14,32
|1.151.450.047
|% -1,72
|
|FROTO
|170,20
|884.913.948
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,41
|550.289.881
|% 2,55
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,23
|501.684.808
|% 2,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3078
|9,3149
|% -0,17
|
|Euro
|10,8328
|10,8384
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,8158
|12,8801
|% 0,28
|
|Frank
|10,0529
|10,1135
|% -0,12
|
|Riyal
|2,4756
|2,4881
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|3,17
|
|Altın Gr.
|530
|530
|0,34
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,14
|0,17
|
|B. Petrol
|85,05
|85,05
|0,72
|