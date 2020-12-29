***SKBNK* *MEPET* *AKSGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
29.12.2020 13:51
***SKBNK******MEPET******AKSGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [AKSGY, MEPET, SKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
AKIS GMYO 44 30/12/2020
METRO PETROL VE TESISLERI 57 30/12/2020
SEKERBANK 48 30/12/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895397
BIST
15:051.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.436
15:057,3685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0697
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3634
15:059,0270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0676
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0206
15:05445,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,61
|Açılış
|: 445,24
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
444,66
BIST En Aktif Hisseler15:05
|ARZUM
|24,86
|22.610.120
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|6.878.307
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|61.098.559
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|6.137.450
|% 9,99
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|MMCAS
|4,70
|263.031
|% -8,91
|
|NIBAS
|56,60
|27.406.033
|% -8,41
|
|ODAS
|3,89
|507.478.550
|% 1,57
|
|PGSUS
|72,50
|425.802.056
|% 1,90
|
|KOZAL
|93,55
|364.693.705
|% -1,73
|
|EKGYO
|2,15
|268.295.074
|% -0,46
|
|AKSEN
|7,40
|205.055.383
|% 1,93
|
|PEKGY
|2,71
|114.248.240
|% -0,73
|
|TURSG
|6,62
|175.961.156
|% -0,60
|
|IHLGM
|1,25
|27.186.754
|% -0,79
|
|ENJSA
|12,54
|187.266.206
|% 6,00
|
|OYAKC
|8,50
|99.748.078
|% -1,73
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3661
|7,3685
|% -0,94
|
|Euro
|9,0206
|9,0270
|% -0,74
|
|Sterlin
|9,9283
|9,9781
|% -0,38
|
|Frank
|8,2796
|8,3295
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9591
|1,9689
|% -0,85
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|4,70
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-32,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|-41,68
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|-20,16
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,08
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,61
|51,61
|0,71
|