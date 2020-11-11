***SKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
11.11.2020 09:42
nı kullanmak isteyen üyelerin haklarını 23.11.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887893
BIST
12:341.257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 13,88
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.258
En Düşük
1.248
12:348,0889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0671
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0614
12:349,5364
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0979
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5109
12:34487,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,91
|Açılış
|: 487,13
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
486,82
BIST En Aktif Hisseler12:32
|KLGYO
|2,69
|58.183.173
|% 32,30
|
|BFREN
|1.041,70
|52.972.057
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|26.638.389
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|52.625.075
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|BLCYT
|6,83
|24.879.736
|% -5,01
|
|KRDMD
|3,91
|1.520.172.034
|% 4,83
|
|GARAN
|7,86
|1.292.456.576
|% 1,29
|
|THYAO
|11,35
|1.202.526.051
|% -1,30
|
|TCELL
|15,62
|806.182.269
|% 1,56
|
|ASELS
|18,55
|796.220.158
|% 2,88
|
|KRDMD
|3,91
|1.520.172.034
|% 4,83
|
|GARAN
|7,86
|1.292.456.576
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,61
|406.257.879
|% 2,35
|
|ODAS
|3,69
|483.094.522
|% 0,54
|
|PETKM
|4,57
|585.233.163
|% 1,33
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0784
|8,0883
|% -0,83
|
|Euro
|9,5187
|9,5353
|% -1,03
|
|Sterlin
|10,6884
|10,7420
|% -0,77
|
|Frank
|8,7655
|8,8184
|% -1,19
|
|Riyal
|2,1440
|2,1548
|% -1,09
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|5,85
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|3.251
|3.300
|-45,00
|
|Tam
|3.231
|3.315
|-48,82
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-23,62
|
|Çeyrek
|783
|802
|-11,80
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,66
|44,66
|1,05
|